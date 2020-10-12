Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:Шевченковский район:пр. Победы, 70, 72, 72-б,в,г, 74-в, 74-б,г, 76, 78-в, пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 105-а (п. №1, стояк), ул. Культуры, 11, ул. Шекспира, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 12.10.20 г.Киевский район:ул. Гвардейцев Широнинцев, 108 (п. №4, стояк), ул. Кисловодская, 11 (п. №1), ул. Кисловодская, 13, пр. Академика Курчатова, 8, б-р Садовый (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Прудная (ч/с), ул. Кольцевая (ч/с), пер. Фестивальный (ч/с), пер. Физкультурный (ч/с), ул. Дружная (ч/с), пер. 2-й Прудный (ч/с), пер. 1-й Прудный (ч/с), ул. Ивана Поддубного (ч/с), пер. Александра Бабкина (ч/с), въезд Физкультурный (ч/с), пер. 1-й Кольцевой (ч/с), пер. 2-й Кольцевой (ч/с), проезд 1-й Даниловский (ч/с), проезд 2-й Даниловский (ч/с), пер. 1-й Дружный (ч/с) до 20:00 12.10.20 г.Московский район:ул. Героев Труда, 28 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 87-б (п. №10, стояк), ул. Леонида Быкова, 37 (п. №1) до 17:00 12.10.20 г.; ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 12.10.20 г.Немышлянский район:ул. Маршала Рыбалко, 14 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 12.10.20 г.Новобаварский район:ул. Полтавский Шлях, 53/55 (п. №1) до 17:00 12.10.20 г.; шоссе Григоровское, 51 (п. №4, стояк) до 20:00 12.10.20 г.Основянский район:б-р Нетеченский (ч/с) до 20:00 12.10.20 г.Слободской район:ул. Зерновая, 53-г (п. №3, стояк), ул. Костычева, 17 (п. №3, стояк), ул. Ковтуна, 23 (п. №1, стояк), ул. Монюшко, 12-а (п. №3, стояк), б-р Жасминовый, 9 (п. №4, стояк), ул. Плехановская, 41/43, ул. Морозова, 34 (п. №1, стояк) до 20:00 12.10.20 г.Холодногорский район:ул. Полтавский Шлях, 130/132 (п. №2, стояк, спаренный стояк) до 20:00 12.10.20 г.