В Службе по чрезвычайным ситуациям отчитались о количестве вызовов за минувшую неделю.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, с 5 по 12 октября в Службе по чрезвычайным ситуациям получили 847 вызовов о пожарах и происшествиях.«В течение указанного периода спасатели 847 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 680 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний. Кроме того, 23 раза спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 20 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 2 - на дежурство, 122 - другие выезды.В результате пожаров 3 человека погибли и 3 получили травмы. Оперативными действиями спасателей удалось спасти жизни 4 человек, а также эвакуировать из опасных зон 68 человек, из них 8 детей.Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 20 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 113 боеприпасов, среди которых: 16 артснарядов, 88 минометных мин, 7 гранат и 2 авиабомбы», - рассказали в ведомстве.