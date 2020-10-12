Для поиска правоохранителям понадобилось несколько часов.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного ГУНП, 10 октября в полицию обратился житель поселка Подворки Дергачевского района и сообщил, что около 13:00 его 12-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.На поиски пропавшей были ориентированы наряды патрульной полиции, управления полиции охраны и соседние отделы полиции.За несколько часов сотруднику ювенальной превенции девушку удалось разыскать. Она гуляла с парнем в Харькове.С подростком полицейский провел профилактическую беседу, а в отношении родителей составил протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.