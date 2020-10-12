Злоумышленники пытались перевезти в Россию почти три десятка украинских пальто.

Как сообщили в Госпогранслужбе, на участке Харьковского отряда пограничники задержали трех мужчин при попытке незаконного перемещения товаров в Россию."Нарушителей задержали недалеко от населенного пункта Борисовка в ходе реализации оперативной информации, когда те пытались незаконно переместить в Россию тюки с вещами. В тюках находилось 29 женских пальто и курток на сумму более 80 000 гривен", - сообщили в ведомстве.