Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.

11 октября скончался кандидат медицинских наук, профессор, главный государственный санитарный врач Харьковской области (1993-2008 г.г.) Кратенко Иван Сергеевич.Иван Кратенко проработал в санэпидслужбе 26 лет, из них 5 лет главным врачом Московской районной санитарно-эпидемиологической станции, 5 лет главным врачом Харьковской городской санитарно-эпидемиологической станции, 16 лет главным государственным санитарным врачом Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции и 18 лет профессором кафедры гигиены, эпидемиологии и профессиональных болезней Харьковской медицинской академии последипломного образования.