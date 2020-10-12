Харьковская область прочно обосновалась в тройке лидеров по приросту инфицированных и бьет рекорд за рекордом по количеству летальных исходов. В «ковидных» больницах почти нет свободных мест, кислород для аппаратов ИВЛ – на исходе. Власти не справляются с ситуацией, считают харьковчане.

Места в больницах на исходе

Власть показала свою несостоятельность

Харьковщина снова в антилидерах

Коронавирусная статистика последних дней, похоже, начинает убеждать даже скептиков, что Covid-19 существует и с каждым днем забирает все больше жизней харьковчан.– Честно говоря, я не относилась к «короне» серьезно, потому что это было где-то «там». Но прирост 687 заболевших в сутки меня просто убил. К тому же недавно заболела семья моих близких знакомых: у матери пока невысокая температура, пропал нюх и вкус, а у взрослой дочери – сильный кашель. Обратились к семейному врачу. Старшей женщине та предложила пропить антивирусные препараты, заверив, что все пройдет. О бесплатном тесте на Covid-19 речи не было. Врач сказала, что не видит для этого оснований, ведь отсутствие вкуса и нюха подтверждено, а всего лишь со слов пациентки. А дочь отправила на рентген – ни о каком КТ, которое в первую очередь советуют делать в таких случаях, тоже речь не шла, – поделилась харьковчанка Светлана. – Самое страшное – не заболеть, а оказаться вот в таком беспомощном состоянии, когда не знаешь, куда бежать за помощью, чтобы не довести ситуацию до реанимации под аппаратом ИВЛ.Между тем на Харьковщине сложилась напряженная ситуация с проведением тестов на коронавирус, количество которых растет каждый день. Харьковский областной лабораторный центр загружен под завязку – тесты харьковчан направляют для исследования в другие регионы.Тесты харьковчан направляют для исследования в другие области.– У нас есть регионы, где имеется задержка по тестированиям. Напряженная ситуация в Харьковской, Донецкой, Одесской областях. Мы сразу перебрасываем эти тесты на другие лаборатории – в Закарпатскую, Кировоградскую, Львовскую области, – сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.По его словам, в начале пандемии в Украине проводилось по 200 тестов в сутки, со временем их число выросло до 32 тысяч, и этого недостаточно.В Харькове растет количество «тяжелых» пациентов с Covid-19 – чернобыльская больница переполнена, в областной инфекционной мест почти не осталось.В диспансере радиационной защиты находится более 120 человек с коронавирусом.– В больнице перепрофилировали 110 койко-мест для инфицированных коронавирусом. При этом лечение в медучреждении получает 121 пациент с Covid-19. Недостатка в медпрепаратах для больных и средствах защиты для персонала нет. Пока мы не приостанавливаем прием пациентов коронавирусом. Наши сотрудники оперативно информируют службу скорой помощи. Как только человек с Covid-19 выздоравливает и койка освобождается, мы готовы принимать новых больных, – говорит директор Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова.В областной инфекционной больнице количество мест увеличили с 240 до 290, но на утро 7 октября осталось всего три свободных.– 287 больных, можем принять троих – до 290, – сказала заместитель директора Харьковской областной клинической инфекционной больницы Валентина Маслова. – Реанимация стабильно на 100% заполнена, другой ситуации нет. Стабильно 12 больных в реанимации, плюс больные в палатах интенсивной терапии на базе других отделений.Дефицит больничных коек наблюдается и в районах Харьковщины. Так, реанимация больницы в Первомайском перегружена почти вдвое.– Эпидемиологическая ситуация в Первомайском ухудшилась. Городу грозит нехватка госпитальных коек для больных коронавирусом. Сейчас в стационаре местной больницы находится 69 человек, за последние сутки было госпитализировано 13. Полностью заполнено инфекционное отделение, частично перепрофилировано хирургическое. В реанимации находится десять человек, хотя она рассчитана на шестерых. Каждый из пациентов будет находиться в стационаре две-три недели, а это значит, что мы имеем дефицит мест для госпитализации, – сообщил городской голова Первомайского Николай Бакшеев, призвав земляков при первых признаках заболевания обращаться к семейным врачам, чтобы вовремя начать лечение и таким образом избежать госпитализации.Волонтер Наталья Попова говорит напряженной ситуации с кислородом.«О свободных точках доступа к кислороду молчу. Поставщики заправляют кислород в бочки впритык по времени. Сейчас, приоритетом должна стать доставка резервных баллонов кислорода во все больницы региона, а так же закупка высокопоточных кислородных концентраторов 10+ литров», – написала она на своей странице в «Фейсбуке».Харьковчане говорят, что в борьбе с коронавирусом власть показала свою полную несостоятельность.– Больше полугода прошло, как в стране объявлен карантин с тем, чтобы подготовиться к росту количества заболевших, который прогнозировали на осень. И что за это время сделала власть? Вместо того чтобы готовить больницы, оснащать всем необходимым, готовить и пополнять штат квалифицированного медперсонала, устраивают массовые развлекаловки и концерты, – возмущается харьковчанин Андрей Павлович. – И что мы имеем на данный момент: мест в больницах не хватает, медперсонала нет, о 25-й больницк я вообще молчу. И ситуация, похоже, будет усугубляться.Праздничные мероприятия и забитый под завязку транспорт стали приговором для Харькова, отмечает волонтер Наталья Попова.– Город, увы, не вытягивает. Все радостные и праздничные мероприятия, концерты, выставки и т. д., стали приговором для Харькова, – говорит она. – Маршрутки и весь общественный транспорт забит...Харьковчане в комментариях возмущаются, что в период пандемии вместо того чтобы разгрузить метрополитен, увеличили временной интервал между электричками.– Если до карантина поезда в метро в часы пик подавались раз в три-четыре минуты, то сейчас интервал составляет семь-восемь минут. Создается впечатление, что это делается специально, – отмечает Наталья.За сутки с 7 по 8 октября в Харьковской области зафиксировано 576 новых случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю наш регион оказался на первой строчке всеукраинского антирейтинга. На второй – Киев, где 422 заболевших. По данным, опубликованным в системе мониторинга СНБО Украины, на Харьковщине девять больных за сутки умерли, 40 выздоровели, продолжают болеть 17 607 человек.Всего в регионе с начала пандемии выявлено 22 712 случаев заболевания Covid-19, из них 396 – с летальным исходом, выздоровевших – 4 709.