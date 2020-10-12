В Украине зима 2020-2021 года будет совершенно аномальной. Синоптики утверждают, что вероятность сильных морозов очень невысокая – всего 10%. Однако вероятны совершенно другие сюрпризы погоды, которые могут стать очень неприятными – ледяные дожди и сильный ветер.

Как рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко в комментарии для «Факты ICTV» , погода до 2025 года будет самой теплой за всю историю наблюдений. Такие данные предоставили в метеорологической организации при ООН.— Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди, и все это будет сменять друг друга, — отметила специалист.Она добавила, что повышение среднегодовой температуры воздуха в стране идет намного быстрее, чем это было указано в прогнозах по всему миру. Как объясняет Адаменко, в первую очередь это связано с географическим расположением Украины.