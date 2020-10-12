В День защитника Украины марши пройдут в Харькове и Киеве.В среду 14 октября в Украине отмечают Покрову, День украинского казачества, День создания УПА и День защитника Украины.
В этот день ВПО "Фрайкор", Союз ветеранов АТО и "Правый Сектор" приглашают харьковчан на марш украинской доблести.
"Приди и покажи, что не допустишь капитуляции и пророссийского реванша", — просят организаторы.
Стартует Марш Защитников Украины с площади Конституции. Начало — 16.00.
Отметим, в среду в Украине официальный выходной.
Напомним, в этот день в Киеве пройдет Марш УПА. Из Харькова организуется бесплатный проезд в столицу.