Человечество может не дожить до следующего столетия, если уже сейчас не начать бороться с глобальным потеплением на планете.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает пресс-центр ООН.- Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешний век может оказаться последним для человечества, - сказал Гутерреш.Он напомнил, что, по данным ученых, необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градусов по шкале Цельсия. Однако, несмотря на рекомендации климатологов, пока эта задача не выполняется.- Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашей бездеятельности. Из-за зависимости от ископаемого топлива, которая укоренилась, мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления, - добавил генсек ООН.По словам Гутерреша, от климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира. При этом в каждом государстве больше всего страдают самые бедные и наиболее уязвимые слои населения, которые меньше всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.- В последние 25 лет на долю самых богатых 10% населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу, а на долю беднейших 50% - всего семь процентов. Мы все еще можем построить безопасный, справедливый и более устойчивый мир, но действовать надо быстро, - сказал он.Антониу Гутерриш призвал правительства и все международное сообщество взять на вооружение простой план, базирующийся на следующих принципах:- приоритетные инвестиции в "зеленые" рабочие места;- отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;- прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;- учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;- глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности.- помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.Гутерриш подчеркнул, что этого плана действий уже придерживаются тысячи компаний, городов, регионов, университетов и частных инвесторов, взявших на себя обязательство к 2050 году сократить выбросы в атмосферу.