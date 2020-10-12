В соцсетях ходит страшилка о преступниках, которые грабят квартиры доверчивых харьковчан посредством... защитных масок. Что говорят в полиции?

В редакцию газеты «Вечерний Харьков» обратилась наша читательница Елена Григорьевна.– Знакомая прислала мне в «Вайбер» сообщение с призывом предупредить всех знакомых, чтобы не принимали маски от посторонних лиц, – рассказывает она. – Суть в том, что в Харькове по квартирам ходят люди и раздают маски. Якобы это инициатива местных властей. Просят масочку примерить – чтобы сфотографировать для отчетности или посмотреть, подходит ли. А масочка эта пропитана какими-то химикатами с наркотическим действием. Человек либо теряет сознание, либо впадает в такое состояние, что не в силах оказать сопротивление, а «масочники» спокойно грабят его квартиру.Однако в патрульной полиции подлинность этой информации поставили под большое сомнение.– Нам таких сигналов не поступало, – сообщил «Вечернему Харькову» пресс-секретарь патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук. – Скорее всего, это фейк. Если бы такие прецеденты были на самом деле, об этом наверняка знали бы в полиции. Даже если бы такие случаи были не на территории Харьковской области, а где-то в Украине – соответствующее сообщение уже появилось бы на официальных ресурсах. Это же тяжкое преступление – разбой.