В сентябре украинский автопарк пополнился новыми легковыми автомобилями в количестве 7 600 единиц. По сравнению с сентябрем 2019 года спрос на легковые авто вырос на 6%.

Спрос на новые авто растет, сообщили в ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром». Относительно результата предыдущего месяца регистрации новых машин увеличились почти на 9%.Первую строчку рейтинга в сентября заняла Toyota с показателем 1353 реализованных автомобилей. В результате, относительно прошлого года этот японский бренд улучшил свой сентябрьский результат почти на 28%.На втором месте Renault – 994 авто. Спрос уменьшился на 14%.Третье место украинцы отдали Volkswagen, приобретя 694 новых машин немецкой народной марки. При этом Volkswagen почти удвоил свои сентябрьские продажи прошлого года.Четвертое место снова у Кіа – 465 авто (-25% к сентябрю 2019 г.).Замыкает пятерку Nissan – 446 регистраций новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем годом ранее.Также в топ-10 рынка сентября попали: Hyundai – 410 шт. (-14%); Skoda – 404 шт. (минус одно авто); Ford – 242 шт. (+54%); Suzuki – 237 шт. (-6%); Mazda – 233 шт. (+30%). Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4 c показателем 542 регистрации.Всего за три квартала текущего года в Украине свои первые регистрационные номера получили чуть более 60 тысяч новых легковых автомобилей, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.