Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования полуторагодовалого ребенка в Волчанске - мальчик выпал из окна третьего этажа многоэтажки.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 11 октября от медиков бригады скорой помощи. 25-летняя мать рассказала, что она на несколько минут вышла из комнаты. Мальчик забрался на подоконник открытого окна, оперся на москитную сетку и выпал из окна. Ребенка доставили в больницу Харькова. Состояние ребенка удовлетворительное - малыш получил ссадины и ушибы.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".