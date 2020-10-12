В конкурсе на выбор главного подрядчика для строительства новых станций метро в сторону ул. Одесской примут участие 13 компаний из разных стран.

Об этом 12 октября в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.- Сейчас на финальном этапе проводится предварительная оценка 13 компаний, которые примут участие в конкурсе на выбор генерального подрядчика. Инженер FIDIC (Международная федерация инженеров-консультантов) уже заканчивает работу по подготовке окончательных документов для проведения тендера. К концу года, если ничего не помешает, главного подрядчика выберем. Мировая эпидемия коронавируса несколько замедляет нашу работу, поскольку с представительствами банков, международных организаций приходится вести переговоры дистанционно. Но никаких сомнений, что после проведения тендера строительство начнется, нет. Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк однозначно настроены на финансирование этого проекта, - подчеркнул Евгений Водовозов.По его словам, сейчас готовятся площадки в зоне строительства метрополитена, сносятся здания, которые выкупил город, чтобы подрядчик, придя, мог сразу начать работать.Напомним, что проект «Продолжение метрополитена в г. Харькове» включает строительство двух станций - «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку подвижного состава. Проект реализуется за счет кредитных средств ЕБРР (160 млн евро) и ЕИБ (160 млн евро).