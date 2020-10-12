Дефицит бюджета Пенсионного фонда может повлиять на выплату пенсий. Он покрывается за счет средств госбюджета. ПФ получает ссуды от Госказначейства и имеет задолженность перед единым казначейским счетом.

В сентябре на заседании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики представители Госказначейства уже предупреждали о возможном возникновении проблем со своевременной выплатой пенсий.«Учитывая сохранение негативных тенденций по наращиванию задолженности Пенсионного фонда перед единым казначейским счетом за полученные ссуды. У казначейства нет законодательных оснований предоставлять ПФ займ в конце бюджетного периода, в связи с чем у фонда могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий», – отмечалось в сообщении комитета ВР со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале октября признал, что в связи с демографическими тенденциями и старением нации Украина может столкнуться с ситуацией, когда через 15 лет государство не сможет платить пенсии.Общее количество занятого населения в Украине по состоянию на конец первого полугодия 2020 составляла 15,4 млн человек, а количество пенсионеров в стране – 11,2 млн человек.