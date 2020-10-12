Карантин из-за пандемии коронавируса привел к волне домашнего насилия. Если в течение всего 2019 года в Украине было зафиксировано 130 тысяч обращений по поводу домашнего насилия, то только за первый месяц карантина в Нацполицию поступило около 42 тысяч таких вызовов. Что следует знать и как противодействовать домашнему насилию, рассказали в Центре общественного мониторинга и контроля.

Не только физическая агрессия

Где могут помочь

Наказание ужесточили