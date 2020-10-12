Карантин из-за пандемии коронавируса привел к волне домашнего насилия. Если в течение всего 2019 года в Украине было зафиксировано 130 тысяч обращений по поводу домашнего насилия, то только за первый месяц карантина в Нацполицию поступило около 42 тысяч таких вызовов. Что следует знать и как противодействовать домашнему насилию, рассказали в Центре общественного мониторинга и контроля.
Не только физическая агрессия
Ошибочное мнение, что насилием является только физическая агрессия. Есть немало разновидностей насилия, с которым сталкиваются дома: психологическое, экономическое, сексуальное. Психологическое насилие может проявляться в унижении, запугивании, преследовании, контроле со стороны обидчика и словесных обидах. Игнорирование, дискриминация и шантаж – все это проявления психологического насилия.
– Очень часто о психологическом насилии говорят, что это просто ссора, просто ревность, и это нормально. Однако это ненормально. То, что унижает честь и достоинство личности, это и есть насилие, – считает эксперт общественной организации «Ла-Страда Украина» Ольга Дунебабина.
Под экономическим насилием следует понимать ограничения в доступе к деньгам, повреждение имущества, препятствование в доступе к пище и жилью, ограничения в возможности работать или учиться. Изнасилование, принуждение к сексу, беременности или аборту считаются проявлением сексуального насилия.
– Ситуация сложная, во-первых, потому, что многие причисляют к насилию исключительно избиение или изнасилование. Во-вторых, многие отношения строятся на нарушении личных границ партнеров и детей. И если физическое или сексуальное насилие классифицировать и определить легко, то с психологическим гораздо сложнее. В некоторых семьях нормой считаются постоянная оскорбительная критика, обвинения, словесные оскорбления, нецензурная лексика, унижение, – замечает психолог Оксана Кулик.
По статистике Министерства социальной политики, каждая пятая украинская женщина сталкивалась с той или иной формой насилия. Конечно, страдают и мужчины, но они составляют только 10% от общего количества жертв.
Где могут помочь
Эксперты говорят, что первое правило в случае домашнего насилия – не молчать. Важно рассказать о происходящем друзьям, знакомым, соседям или родственникам. Их следует предупредить о возможной опасности и попросить обратиться в полицию в случае необходимости.
Если нет возможности рассказать о насилии знакомым, всегда можно обратиться на горячую линию по номеру 1547 с любого телефона в Украине. Линия является бесплатной, анонимной и конфиденциальной. Специалисты окажут психологическую и правовую помощь. Также они могут посоветовать, что делать в конкретной ситуации, в случае необходимости – переключить на полицию.
В некоторых городах Украины можно позвонить в мобильные бригады социально-психологической помощи. Их контакты можно найти на сайте министерства социальной политики (msp.gov.uа).
Также в апреле МВД запустило чат-бот в Telegram для противодействия домашнему насилию (police_helpbot). Он может помочь вызвать полицию или скорую, переадресовать на специалистов юридической помощи, которые окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме.
Наказание ужесточили
В начале прошлого года в Украине вступил в силу закон о криминализации домашнего насилия. Если раньше обидчика ждала только административная ответственность, то теперь грозит реальный срок. Согласно закону, каждый из видов насилия предусматривает разную ответственность. В зависимости от тяжести преступления наказанием могут быть общественные работы на срок от 150 до 240 часов, арест до шести месяцев, ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет.
Отдельно закон предусматривает защиту детей. Теперь они считаются жертвой насилия даже в том случае, если были свидетелями издевательств. Кроме того, учителя, врачи должны сообщать в полицию о подозрениях насилия в отношении ребенка.
Также расширился круг обидчиков.
– Если раньше домашним насилием считались инциденты в браке, то теперь расширен круг лиц, которых могут признать обидчиками, объясняет Ольга Дунебабина. – Это приемные родители, лица, которые совместно проживают или проживали в одной семье, родные братья, сестры, опекуны и другие родственники – дядя, тетя, племянницы, двоюродные братья, сестры, двоюродные дедушки и бабушки.
По словам экспертов, ситуация с противодействием домашнему насилию в Украине остается срожной. Важным направлением остается открытие приютов, где пострадавшие от насилия могут пожить некоторое время. Эта проблема особенно актуальна для небольших городов и поселков. Конечно, на открытие таких учреждений требуется дополнительное финансирование. Особенно важно, чтобы пострадавшие от домашнего насилия имели доступ к психологической помощи, которая позволит им восстановиться и встать на ноги.