Контролем за соблюдением карантина, в том числе, в общественном транспорте, должны заниматься сотрудники Национальной полиции.

Об этом сообщил вице-мэр по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов.— Водитель должен сидеть за рулем и безопасно возить пассажиров. У нас был случай, когда водителя вышвырнули из автобуса. Если полиция хочет контролировать, она становится и контролирует. В метро, там по-другому. В наземном общественном транспорте — сложная вещь. Что водитель может сделать? Лезть в драку? Мы дождемся, что водители вообще не выйдут на маршруты и мы в масках, но пешком пойдем в детский сад и школы, — рассказал он.Как сообщалось ранее, в Харькове анонсировали усиление рейдов полицейских и патрульных по соблюдению карантина в местах скопления людей и транспорте.Напомним, в середине сентября в Харькове пассажиры троллейбуса стали на защиту водителя, которого хотела оштрафовать полиция. Пассажиры предлагали не наказывать транспортников, а поставить на каждой остановке специально обученных людей, которые будут контролировать количество пассажиров в салоне транспорта.