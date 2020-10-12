О ситуации в регионе написал врач, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии в Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов.

По словам профессора, на сегодняшний день ситуация в области критическая - кислородные системы в больницах перегружены, а первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода."Пятница утро, за сутки 8 умерших, больных на ИВЛ 26. В реанимации только 12 коек...Суббота. Очередь скорых с "синими" больными. Открыли третий этаж детской инфекционной больницы для того, чтобы обеспечить их кислородом. Ставим пятнадцатый аппарат ИВЛ вне реанимации ...Воскресенье. Больных в больнице более 300. В реанимации как всегда 12. Вне реанимации 15 больных на ИВЛ, одна из них заинтубирована на панцирной кровати прямо в палате после часовой реанимации - женщине лишь 39 лет ... Еще одна тромбоэмболия легочной артерии в реанимации, 63 года, спасли, на трубе и ИВЛ, на утро очнулась.Кислородные системы перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом, хотя на улице еще тепло. Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода. Господь позаботился о нас теплым октябрем, но мы этим не воспользовались", - написал Владимир Корсунов на своей странице в Facebook.