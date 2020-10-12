Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов. Завтра очень пригодится интуиция. Если же она вдруг откажется работать, воспользуйтесь советом друзей.Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы сегодня не надрывать пупок. Если не можете расслабиться, просто сбавьте темп. Завтра не самый подходящий день, чтобы ломать мебель.Сейчас вы способны наломать дров — вами движут эмоции. Хорошо бы провести время в компании людей, которые могут о вас позаботиться. Завтра воспользуйтесь своим богатым воображением, чтобы раскрасить мир вокруг себя.Ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только надо ли спешить? Завтра вы будете хозяином положения — получите что хотите и когда пожелаете. Постарайтесь внушить уважение окружающим.Сегодня вам может навредить болтливость. Кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости. Завтра баланс в сложившейся ситуации может измениться и, вероятно, не в лучшую для вас сторону.Вы можете основательно навредить как собственному душевному спокойствию, так и физическому здоровью. Будьте осмотрительны. Чем бы вы ни занимались завтра, будьте уверены — время зря потрачено не будет.Если не в состоянии справиться со взятыми на себя обязанностями, лучше откажитесь. Не стоит слишком упираться, пытаясь оправдать чьи-то надежды. Завтра ваши тайные желания могут стать явными.Этот город, кажется, стал вам маловат. Ваши аппетиты по части получения нового поля для деятельности безразмерны. Пришло время попробовать изменить образ жизни. Завтра на первый план выйдут потребности семьи.У вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между «плохо» и «еще хуже». Завтра вашим козырем станет обезоруживающая честность. Противнику и крыть-то будет нечем.Вас может замучить комплекс неоправданной вины. Это штука весьма вредная. Завтра можете не стесняясь эксплуатировать ближних, необходимо только дать понять, что они незаменимы.Сейчас не удастся выиграть противостояние. Стоит ли борьбу затевать? Завтра соблюдение каких бы то ни было принципов будет лишь способом потратить время и силы впустую. Будьте рациональны.Вы не будете отличаться терпением. Во избежание конфликтов лучше с утра предупредить окружающих, чтобы не раздражали. Завтра не жалейте денег — побалуйте себя небольшим приятным подарком.