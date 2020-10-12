В харьковских больницах, где лечатся больные коронавирусом, увеличат количество кислородных коек.

Об этом сегодня, 12 октября, во время рабочего совещания, посвященного усилению противоэпидемических мер на территории города, сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.По ее словам, в Харькове зарегистрировано почти 17 тыс. людей, которые заразились COVID-19. При этом 10 тыс. находятся дома под надзором врачей, чуть более 6 тыс. - выздоровели, почти 1 тыс. пациентов находится на стационарном лечении в трех областных и четырех городских больницах.Как сообщила Светлана Горбунова-Рубан, в городских больницах №13, 17 и 25 к 254-м койкам подводится кислородная трасса, что значительно увеличит эффективность лечения. При этом есть возможность в больницах №3, 28 и 31 развернуть по 120 коек, но на обеспечение их кислородом понадобится 10 млн грн. Также 3 млн грн были направлены на закупку медикаментов, но чтобы закрыть этот вопрос до конца года, необходимо еще 5 млн.По всем финансовым вопросам первый заместитель городского головы Игорь Терехов поручил сформировать бюджетные запросы на следующую сессию горсовета.- Все, что сейчас происходит, - это результат бездарной реформы медицины в нашей стране. Сейчас ситуация такова, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Нам надеяться не на кого, поскольку Национальная служба здоровья нас зачастую не слышит. Поэтому мы сейчас берем ответственность на себя: будем ужесточать меры, будем выделять средства, будем помогать нашим врачам и другим работникам, которые находятся в зоне риска, - отметил Игорь Терехов.