Из-за ревности мужчина ударил женщину ножом в шею.

Как рассказали в областном главке, 11 октября в дежурную часть Чугуевского отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу была доставлена женщина с ножевым ранением.Следователи установили, что 39-летняя пострадавшая во время совместного употребления спиртного поссорилась со своим сожителем. В ходе конфликта мужчина ударил женщину ножом в шею.Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.