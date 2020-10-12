События В Харькове автомобиль врезался в пивной магазин (видео) Вечерний Харьков 12.10.2020 443 О происшествии сообщает телеграм канал "ВЕХА". Читайте также Папа Гуйе стал игроком харьковского «Металла» В Харьковской области новые районы попали в желтую зону карантина (видео) На Харьковщине кандидат от \"слуг\" перед выборами устроил тестирование на COVID-19 из грязного микроавтобуса с партийной символикой БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Папа Гуйе стал игроком харьковского «Металла» События 12.10.2020 Лента новостей Папа Гуйе стал игроком харьковского «Металла» 12.10.2020 В Харькове автомобиль врезался в пивной магазин (видео) 12.10.2020 В Харьковской области новые районы попали в желтую зону карантина (видео) 12.10.2020 На Харьковщине кандидат от \"слуг\" перед выборами устроил тестирование на COVID-19 из грязного микроавтобуса с партийной символикой 12.10.2020 В Харьковской области полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство сожительницы 12.10.2020 13 октября в Харькове - до 23 градусов тепла 12.10.2020 В Харькове от COVID-19 скончался известный актер Евгений Плаксин 12.10.2020