Прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении шести лиц по факту рейдерского захвата сельскохозяйственного предприятия путем подделки документов.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, следователи установили, что в 2019 году мужчина создал и возглавил организованную группу, которая осуществила рейдерский захват сельскохозяйственного предприятия в Валковском районе Харьковской области. Члены группировки показали документы, свидетельствующие, что произошла смена собственника предприятия, угрожали расправой и парализовали работу предприятия.Также установлено, что государственный регистратор одного из сельских советов Полтавской области по поддельным документам совершил незаконную регистрацию и сменил руководителя и владельца данного предприятия."При вмешательстве правоохранителей деятельность преступной группы была пресечена и предупрежден ущерб на сумму свыше 128 млн грн, а также разоблачены коррупционные связи фигурантов в местных органах самоуправления и юстиции", - рассказали в пресс-службе ведомстваЕсли вина обвиняемых будет доказана в суде, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.