События Что думают харьковские студенты о дистанционном обучении из-за второй волны пандемии? Вечерний Харьков 09:34 426 Мнение студентов узнавала Елена Павличенко в "Типа Новости" Читайте также \"Ваш сын в полиции\": в Харьковской области суд вынес приговор телефонному мошеннику Полиция расследует факт травмирования полуторагодовалого ребенка после падения с третьего этажа Из-за короткого замыкания загорелся дом в Дергачах БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ \"Ваш сын в полиции\": в Харьковской области суд вынес приговор телефонному мошеннику События 10:20 Лента новостей \"Ваш сын в полиции\": в Харьковской области суд вынес приговор телефонному мошеннику 10:20 Полиция расследует факт травмирования полуторагодовалого ребенка после падения с третьего этажа 10:11 Из-за короткого замыкания загорелся дом в Дергачах 09:57 Харьковские полицейские разыскивают поджигателя авто (видео) 09:48 Что думают харьковские студенты о дистанционном обучении из-за второй волны пандемии? 09:34 В Украине продлят карантин до 31 декабря 09:32 Подозреваемые в рейдерстве предстанут перед судом в Харьковской области 09:19