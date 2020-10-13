Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По словам медика, в руководстве страны намерены инициировать на заседании правительства продление карантина до 31 декабря 2020 года. Также Ляшко добавил, что планирует выступать за ограничения деятельности заведений общепита до 22:00.Ляшко также отмечает, что уже "почти можно считать решением" предложение сместить школьные каникулы с 15 до 30 октября. Решать, что делать дальше со школьным образованием, будут после 30 октября.Кроме того, вузам рекомендуется перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября. Студентам рекомендуется выехать из общежитий. Это не касается сирот, внутренних переселенцев и лишенных родительской опеки.