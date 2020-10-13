Подозреваемый попался на камеру видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 9 октября в городе Лозовая неизвестный поджег автомобиль «LexusRX». Огнем также частично повреждены автомобили «ВАЗ-2103» и «ToyotaCamry», которые были припаркованы рядом."В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы", - рассказали в ведомстве.Уважаемые граждане, если вы узнали злоумышленника или владеете информацией о нем и его местонахождение, правоохранители просят сообщить в Лозовской отдел полиции по телефону: 0509713384.