Пожарным удалось ликвидировать возгорание менее чем за час.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 12 октября в 14:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме в городе Дергачи."К месту вызова выехали два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в жилом доме горят мебель и домашние вещи на площади около 15 кв.м.В 15:10 пожар был локализован, а в 15:45 - полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на весь дом", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.