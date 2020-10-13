Ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала малыша.Полиция расследует факт травмирования полуторагодовалого ребенка. Мальчик выпал из окна многоэтажки в Волчанске. Со ссадинами и ушибами его доставили в больницу.
25-летняя мать рассказала, что на несколько минут вышла из комнаты. Ее сын в это время забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, после чего и произошел несчастный случай. Сейчас состояние малыша удовлетворительное.
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