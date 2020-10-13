Балаклейский районный суд Харьковской области признал виновным 28-летнего мужчину в мошенничестве, совершенным в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.

В ходе следствия правоохранители установили, что безработный мужчина, действуя по предварительному сговору с другим лицом, имея непогашенную и неснятую судимость, позвонил жительнице Барвенково и представился полицейским.Мошенник сообщил, что сын потерпевшей якобы находится в отделении полиции, поскольку попал в ДТП, из-за которого другой человек получил телесные повреждения. Злоумышленник сказал, что на лечение пострадавшей девушки срочно нужны деньги. Женщина согласилась и отдала 9 тысяч долларов США его сообщнику.Получив деньги, мошенник заставил потерпевшую написать расписку и сообщил, что она должна ждать встречи с сыном возле отделения полиции. То, что ее обманули, потерпевшая поняла только через некоторое время.Во время судебного следствия обвиняемый свою вину не признал. Однако суд счел достаточными доказательства вины мужчины, предоставленные стороной обвинения, и вынес приговор в виде пяти лет лишения свободы.