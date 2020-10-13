Об этом сообщает общественная организация "ОПОРА".Кандидат на должность Дергачевского городского головы Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на коронавирус из автобуса с партийной.
"Представители ОПОРЫ обратились в полицию для проверки указанных фактов о наличии в них признаков непрямого подкупа избирателей. Кроме того, представитель ОПОРЫ обратился за комментарием к самому Константина Жидкова, но как только он дослушал вопрос, то положил трубку молча и более на звонки не отвечал", - сообщают в организации.