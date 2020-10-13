35-летняя жительница Лозовой подожгла дом и сарай с целью мести.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, информация о пожаре в городе Лозовая поступила в полицию 10 октября около 08:00. 47-летняя пострадавшая сообщила, что накануне у нее был конфликт с малознакомой женщиной из-за ревности.При проведении проверки правоохранители установили, что в ночь на 10 октября 35-летняя злоумышленница проникла на территорию домовладения заявителя и подожгла дом и сарай.Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины и задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.