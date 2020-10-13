События ДТП на проспекте Гагарина остановило движение общественного транспорта Вечерний Харьков 11:20 670 Как сообщает харьковский телеграм-канал, из-за аварии временно остановлено движение трамваев. Читайте также ДТП на выезде из Харькова – серьезно пострадала «копейка» (видео) В Харькове обнаружили сотни новых случаев заболевания коронавирусом Приведите в порядок паспорт БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ДТП на выезде из Харькова – серьезно пострадала «копейка» (видео) События 15:00 Лента новостей ДТП на выезде из Харькова – серьезно пострадала «копейка» (видео) 15:00 В Харькове обнаружили сотни новых случаев заболевания коронавирусом 14:42 Приведите в порядок паспорт 14:20 Туман внес коррективы в работу аэропорта Харьков 14:02 В Харькове увековечили память волонтера и пулемётчицы (видео) 13:40 Какая обувь выдержит капризную погоду 13:22 Власти Харькова утверждают, что готовы к отопительному сезону 13:00