Из-за большого интервала на станциях и в поездах собирается большое количество людей.

Жители Харькова продолжают жаловаться на увеличенные интервалы между поездами в харьковской "подземке". По словам пассажиров, подобная ситуация способствует распространению инфекции коронавируса COVID-19, так как на станциях и в вагонах поездов собирается большое количество людей.Напомним, что ранее в КП "Метрополитен" опубликовали расписание движения поездов, которые противоречат обещанию городских властей сократить интервалы на время пандемии.