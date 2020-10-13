Как отличить коронавирус Covid-19 от гриппа и ОРВИ – симптомы одного и второго заболевания и в чем между ними разница – объяснила врач-эпидемиолог Ксения Шорикова.

В интервью эксперт перечислиал 5 главных отличий коронавируса и гриппа (а также ОРВИ), на которые следует обращать внимание.Грипп после заражения активизируется быстро – через 2-4 дня. А вот коронавирус выжидает до 14 дней.Чихание (в том числе по нескольку раз за приступ) – характерный признак острой респираторной вирусной инфекции. Во время заражения Covid-19 люди не чихают.При коронавирусе это крайне редкий симптом. А вот при гриппе и ОРВИ – наоборот.Как и с чиханием: при коронавирусе на головную боль жалуются очень редко, при гриппе – почти всегда.Здесь прямо противоположная ситуация: при боли в суставах Covid-19 – это частый симптом (практически обязательный), а для гриппа и ОРВИ – редкий.– Главное коварство коронавируса – он может протекать бессимптомно. С гриппом такой номер не проходит, заболевание всегда имеет четкую клиническую картину: боль, ломота в теле, чихание, кашель и подобные симптомы, – подвела итоги Шорикова.