Самый капризный период года принято называть демисезоном. Это именно то время, когда ночью температура может опускаться до -10, а днем достигать +15, когда дождь сменяется солнцем по три раза на дню. Какая же обувь выдержит такую погоду? Вот и давайте разберемся.

Итак, один из главных критериев при выборе демисезонной обуви – материал. Замша и нубук переносят такую погоду с достоинством, но только при использовании специальных защитных средств. А вот лаковые туфли или сапоги могут серьезно пострадать, так что с ними лучше повременить до поры до времени. Акцент желательно сделать именно на коже. К сожалению, на современном рынке можно нередко встретить подделку, которую продают под видом изделия из натуральной кожи. Поэтому прежде чем отправляться за обувью, необходимо вооружиться знаниями, которые помогут в выборе.Итак, вы держите в руках пару обуви, которая визуально пришлась вам по вкусу. Не торопитесь доставать кошелек: прежде всего обратите внимание на наличие ярлычка с информацией о материале, из которого изготовлено изделие. Эта информация размещается в виде условных изображений в таблице. К примеру, если вы обнаружили рисунок шкуры, то, скорее всего, перед вами модель из натуральной кожи. А вот рисунок ромба говорит о том, что материал не натуральный, как бы продавец не убеждал вас в обратном. И наконец -- обозначение в виде рогожки означает текстильный материал, но это легко определить и по внешнему виду. К сожалению, информация на ярлычке не всегда может защитить вас от подделки, к тому же не все производители выпускают обувь с ярлычками.Если обувь импортная, можно попробовать поискать на обувной коробке надписи, указывающие на то, что внутри – изделие из натуральной кожи. На итальянский язык натуральная кожа переводится как «vera pelle», на немецкий – «echtleder», на французский – «cuir», на английский – «genuine leather».Далее следует обратить пристальное внимание на внутреннюю часть изделия, где нет подкладки. У обуви из искусственной кожи основа материала будет текстильной или полиамидной. Наличие узкой полоски из натуральной кожи возле молнии не должно сбивать вас с толку: нередко это делается производителем специально для того, чтобы ввести в заблуждение покупателей. Важна и обработка краев материала: наличие округлого валика говорит об изделии из натуральной кожи, а вот запаянный плоский край свидетельствует о ненатуральном сырье.Существуют еще и выработанные многолетним опытом испытания, которые могут помочь вам в опознании подделки. Можно попробовать надавить пальцем на носок обуви или согнуть его – морщинки, появившиеся при этом, должны полностью разгладиться при возврате в нормальное положение. Если же вы обнаружили, что остались заломы, – перед вами обувь, изготовленная из искусственной кожи или из прессованной кожаной крошки.Еще один популярный метод – проверить материал на ощупь. Если прикоснуться к натуральной коже, она начинает нагреваться и отдавать тепло, а искусственный материал останется прохладным.Сильная полировка кожи должна вас насторожить – нередко это делается с целью скрыть дефекты структуры кожзаменителя. Существует способ проверки натуральности материала при помощи воды: с кожзаменителя капля воды будет соскальзывать вниз, а на натуральной коже задержится до тех пор, пока не впитается.