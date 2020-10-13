Ночью была плохая погода, и самолет из Анталии вместо посадки в Харькове улетел в Киев. Теперь авиарейсы по этому направлению прибывают и отправляются с задержкой.

На данный момент погода наладились и остальные рейсы ожидают согласно заявленному расписанию. Об этом KHARKIV Today сообщила пресс-секретарь аэропорта "Харьков" Алина Печерица.— Ночью экипаж рейса Анталия — Харьков авиакомпании Azur Air Ukraine принял решение провести посадку на запасном аэродроме "Борисполь" из-за тумана. В связи с тем, что данный рейс изменил свое направление изменились и все последующее расписание рейсов. Есть задержки рейсов по направлению Харьков — Анталия и Анталия — Харьков, именно авиакомпании Azur Air Ukraine, — пояснила она.На онлайн-табло харьковского аэропорта есть данные о том, что рейсы из турецкого курорта и обратно задерживаются.Самолет из Анталии, который должен был прибыть в 00:10, ожидают в 12:25. Еще один рейс из турецкого курорта планировал прилететь в 10:50 и задерживается до 20:15. Из Харькова в 02:00 не улетел самолет до Анталии, его вылет запланирован на 13:25. Еще один самолет не отправился на турецкий курорт в 12:40, он должен улететь в 21:25.