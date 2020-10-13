На прошлой неделе на Харьковщине установлен первый в этом месяце температурный рекорд. И, судя по всему, – последний. В регион идут похолодание и дожди.

Как сообщила «Вечернему Харькову» заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко, первая декада октября в нынешнем году выдалась на редкость сухой и по-летнему теплой.– За 11 дней месяца температура была выше нормы на 6–9 градусов, – говорит Евгения Ляшенко.В этот же период был побит и первый температурный рекорд октября 2020 года.– 9 октября температура на Харьковщине зафиксирована на 7–9 градусов выше нормы – был побит температурный максимум этого дня. Столбик термометра поднялся до отметки +23 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1974 году – +21,5 градуса, – отмечает синоптик.Однако, скорее всего, на этом тепловые рекорды месяца закончатся.– Во вторник, 13 октября, столбик термометра поднимется до +22–25 градусов. Возможно, будет побит рекорд прошлого года. Но не факт. В 2019 году в этот день температура составила +22–23 градуса, – говорит синоптик.А уже со второй половины недели на Харьковщину придет похолодание.– С 17 октября температура заметно пойдет вниз. Идет атмосферный фронт и за ним заходят холод и дожди, – предупреждает Евгения Ляшенко.Температурными рекордами и аномальной засухой отличился и нынешний сентябрь.– В сентябре выпало крайне мало осадков. В частности, в Харькове – всего 0,6 мм при норме 50 мм. На некоторых станциях на западе области ситуация несколько лучше, но все равно гораздо ниже нормы. Грунтовая засуха очень глубокая – в августе было мало дождей и все это продолжилось в сентябре, – говорит синоптик. – Кроме того, в самом начале месяца сентябрь побил два температурных рекорда. 1 сентября температура поднялась до +34 градусов, в то время как рекордный показатель 2018 года составил +33,6 градуса. А 3 сентября синоптики зафиксировали температурный максимум +34,7 градуса, что почти на два градуса больше, чем в 2015 году (+33 градуса).