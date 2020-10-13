До выборов две недели – не забудьте позаботиться о действительности своего паспорта. Кстати, несмотря на выходной, миграционная служба и в день выборов будет выдавать готовые документы.

Для участия в выборах на территории нашей страны, граждане должны иметь при себе паспорт гражданина Украины – книжечку или ID-карту, а за пределами страны – загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт для выезда за границу.До выборов еще есть время позаботиться о необходимых документах. Получить свой первый паспорт, обменять утраченный или поврежденный на новый, вклеить фото, если исполнилось 25 или 45 лет.– Если не прошел месяц после дня рождения, человек имеет право как вклеить фотографию в старый паспорт, так и поменять его на ID-карту, – поясняет пресс-секретарь ГУ ГМС в Харьковской области Гага Кикнадзе. – Но если после дня рождения прошло больше месяца, вклеить фото уже нельзя. В этом случае предусмотрен только обмен старого паспорта на ID-карту.Поскольку до 25 октября осталось 14 дней, оплачивать придется срочное оформление документа. Как сообщил Гага Кикнадзе, стоимость административного сбора в случае оформления внутреннего паспорта составляет: 345 грн за 20 рабочих дней, 471 грн за 10 дней. В случае обмена вместо утраченного или поврежденного паспорта уплачивается госпошлина в размере 34 грн.– Для граждан, достигших 14 лет, которые получают паспорт впервые, административная услуга бесплатна, – уточняет он.В день выборов, 25 октября, несмотря на официальный выходной, организовано дежурство работников для выдачи уже изготовленных паспортов.