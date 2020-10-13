До выборов две недели – не забудьте позаботиться о действительности своего паспорта. Кстати, несмотря на выходной, миграционная служба и в день выборов будет выдавать готовые документы.Для участия в выборах на территории нашей страны, граждане должны иметь при себе паспорт гражданина Украины – книжечку или ID-карту, а за пределами страны – загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт для выезда за границу.
До выборов еще есть время позаботиться о необходимых документах. Получить свой первый паспорт, обменять утраченный или поврежденный на новый, вклеить фото, если исполнилось 25 или 45 лет.
– Если не прошел месяц после дня рождения, человек имеет право как вклеить фотографию в старый паспорт, так и поменять его на ID-карту, – поясняет пресс-секретарь ГУ ГМС в Харьковской области Гага Кикнадзе. – Но если после дня рождения прошло больше месяца, вклеить фото уже нельзя. В этом случае предусмотрен только обмен старого паспорта на ID-карту.
Поскольку до 25 октября осталось 14 дней, оплачивать придется срочное оформление документа. Как сообщил Гага Кикнадзе, стоимость административного сбора в случае оформления внутреннего паспорта составляет: 345 грн за 20 рабочих дней, 471 грн за 10 дней. В случае обмена вместо утраченного или поврежденного паспорта уплачивается госпошлина в размере 34 грн.
– Для граждан, достигших 14 лет, которые получают паспорт впервые, административная услуга бесплатна, – уточняет он.
В день выборов, 25 октября, несмотря на официальный выходной, организовано дежурство работников для выдачи уже изготовленных паспортов.