За весь карантинный период - с 12 марта и по 9 октября, - статус безработного получили 525 000 человек. Это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на ответ Государственного центра занятости (ГЦЗ).За этот же период 342 000 людей нашли работу через центры занятости.По состоянию на 12 октября, в Украине официально зарегистрировано 427 000 безработных. Это на 159 000 человек, или на 59% превышает данные за аналогичный период 2019 года, сообщил ГЦЗ."Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве (в 1,8-2,8 раза). В Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%", – цитирует Радио Свобода ответ ГЦЗ.В базе госслужбы занятости, по состоянию на 12 октября, зарегистрировано 67 000 вакансий, что на 37% меньше, чем на эту дату в прошлом году.На одну вакансию претендуют шесть безработных. В прошлом году, по состоянию на начало октября, на одну вакансию претендовало три человека, резюмирует ГЦЗ.