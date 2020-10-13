Водитель автомобиля, который протаранил пивной киоск на ул. Мира, был пьян.

Об этом сообщили в патрульной полиции.Вчера, 12 октября, около 22 часов патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на ул. Мира, 2. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с автомобилем Mazda, после чего врезался в магазин. В результате ДТП никто не пострадал.Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя автомобиля Mercedes признаки алкогольного опьянения, водитель согласился пройти осмотр в медицинском учреждении. Как сообщил "Суспільному" представитель патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук, сначала еще на месте ДТП тестер показал превышение предельно допустимой нормы - до 6.0 промилле. Позже, чтобы подтвердить состояние опьянения, водителя доставили в учреждение здравоохранения. По словам Гайдука, врач-нарколог подтвердил, что водитель был пьян. Сколько промилле алкоголя обнаружила экспертиза, у патрульного информации нет.Автомобиль Mercedes был эвакуирован на штрафплощадку. На водителя патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП и протокол по ст. 130 КУоАП. Материалы будут переданы в суд.