Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«На выезде с Коротыча #ДТП», сказано в комментарии к опубликованному видео.

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