Лечение онкологических заболеваний, на мой взгляд, требует самых больших вложений. Хотелось бы знать, какие процедуры оплачивает государство. Ирина Валерьевна

Финансирование лечения онкологических заболеваний по Программе медицинских гарантий увеличили на 70% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Национальной службе здоровья. НСЗУ подписала контракты со 118 медицинскими учреждениями для оказания услуг по диагностике и лечению онкологических заболеваний, из них с 33 учреждениями – для оказания услуг по диагностике и радиологического лечения; со 117– на услуги по диагностике и химиотерапевтического лечения. Еще 30 учреждение, с которыми подписаны договоры – это специализированные больницы по лечению онкологических заболеваний.По данным НСЗУ, бесплатная помощь пациенту с онкозаболеванием в рамках Программы медицинских гарантий включает: инструментальную и лабораторную диагностику; проведение хирургического вмешательства в условиях стационара; проведения радиотерапии и химиотерапии в стационарных и амбулаторных условиях; лекарственные средства из Национального перечня; медицинский уход, пребывание и питание во время пребывания в стационаре в больнице; психологическую поддержку.Чтобы получить эти услуги бесплатно, пациент должен обратиться к семейному врачу или лечащему врачу, который выпишет направление на обследование или лечение. После этого человек может выбрать любое учреждение, заключившее договор с НСЗУ, и обратиться туда для проведения диагностики или лечения.