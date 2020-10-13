В государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» на предприятии учреждения изготавливают чехлы для гидросистемы с питьевой водой для нужд Министерства обороны Украины.

Чехол для гидросистемы – это элемент экипировки военнослужащего (индивидуального и группового), который используется для хранения и транспортировки питьевой воды в полевых условиях.Всего в колонии изготовят 1666 единиц. Для выполнения заказа трудоустроено 30 осужденных. Выпуск продукции проходит согласно условиям и срокам договора соответствующего качества и количества, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.– Изготовление нового ассортимента товаров обеспечивает рабочие места для осужденных и способствует укреплению финансового состояния учреждения, – отмечает исполняющий обязанности начальника учреждения Артем Кучеренко.