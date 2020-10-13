Проведение всенародного опроса в день голосования на местных выборах противоречит закону.

Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.Ранее сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский опрос в день выборов, на котором у украинцев спросят пять вопросов."Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом", - отметили в КИУ.Там отмечают неясность того, какие именно юридические механизмы могут использовать для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, какие юридические последствия будут иметь результаты опроса."В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий - это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах и определяет полномочия членов избирательных комиссий", - говорится в сообщении.КИУ отмечает, что в нынешних условиях соблюдение базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования.