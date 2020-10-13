В этом году тепловики обещают начать отопительный сезон вовремя. Однако харьковчане опасаются повторения ситуации двух последних лет, когда им приходилось мерзнуть в своих квартирах чуть ли не до Нового года.

Напомним, в 2019 году в Харькове отопительный сезон начался с опозданием. Жилые дома должны были подключить к отоплению с 15 октября, однако многие ждали до концу ноября. Харьковчане жаловались на сгнившие трубы и отпадающие из-за сырости обои. А в 2018 году отопления в отдельных домах не было до конца декабря.В нынешнем году выборы «животворящие» сделали свое дело – отопительный сезон в Харькове обещают начать 15 октября.– Ждем распоряжения городского головы. Сезон начнется с 15 октября. Если температура будет снижаться ниже норматива, начнем раньше. Если температура окажется выше, будем регулировать. Перетапливать никто не собирается. Весь город будет включен в течение двух недель, – уверяет генеральный директор КП «ХТС» Сергей Андреев.Тариф на тепло и горячую воду в Харькове снизится – новые тарифы, согласованные НКРЭКУ, начнут действовать с 1 ноября.– Хорошая новость для потребителей – в течение 2020 года предприятие вело работу по оптимизации. Тарифы пересмотрены и утверждены НКРЭКУ и с 1 ноября начнут действовать. По информации премьер-министра, до конца октября будут приняты изменения, и с 1 ноября тариф будет на 4 % ниже, – говорит Сергей Андреев.Тариф на тепло и горячую воду в Харькове снизится, однако в этом нет заслуги теплосетей.– Директор «Харьковских теплосетей» провел пресс-конференцию с главным месседжем – в новом сезоне тариф на отопление и горячую воду для харьковчан будет снижен на 4%. Любопытно, что до этого, пять-семь лет подряд, когда тарифы на отопление и горячую воду для харьковчан повышались, пресс-конференции по этому поводу не проводились. Да, и повышали как-то масштабнее – то на 22%, то на 25%. А снизить можно и на 4%. И за это «спасибо» скажут, – комментирует «хорошую новость для харьковчан» член правления Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин. – И никто же не сообщил харьковчанам на пресс-конференции, что снижают тариф на отопление и горячую воду лишь потому, что уменьшилась стоимость природного газа (сейчас в тарифе газ рассчитан по 4900 грн за тысячу кубометров при фактической стоимости 3 103 грн за тысячу кубометров). Вместо того чтобы назвать истинную причину, директор ХТС заявил, что тарифы снижаются благодаря тому, что предприятие вело работу по оптимизации структуры тарифов. Неужели в этом городе есть еще люди, которые поверят в то, что «Харьковские теплосети» способны оптимизировать структуру тарифов таким образом, чтобы добиться их снижения?Сейчас тариф на тепло в Харькове составляет 1 268 гривен за гигакалорию, на горячую воду – 93,22 гривны при наличии полотенцесушителя и 86,32 гривны – без него.