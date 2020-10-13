Богодуховская центральная районная больница, которая является одной из опорных по COVID-19 в Харьковской области, переполнена, но продолжает принимать больных.

Об этом "Суспільному" рассказала заместитель главного врача больницы Яна Грищенко.- Сейчас пытаемся развернуть дополнительные места, но проблема в том, что эти кровати должны быть оснащены кислородом. У нас не хватает кислородных концентраторов. Сейчас у нас 83 пациента, из них 28 - с подтвержденным диагнозом, другие - с подозрением. Отделили часть хирургического отделения для приема больных с COVID-19 и подозрением. Есть шесть палат для приема таких больных. Реанимационное отделение на сегодняшний день полностью заполнено с двумя пациентами на аппаратах ИВЛ. Все остальные на кислородной поддержке, - сказала Грищенко.По ее словам, в реанимации поставили дополнительные койки, и все они заполнены.- Больные поступают как из Богодуховского района, так и из близлежащих районов: Золочевский, Краснокутский, Харьковский район, город Дергачи, есть пациентка с Песочина. Принимаем и других больных, нуждающихся в госпитализации, помощи. Мы никому не отказываем, - добавила заместитель главврача.По словам заместителя председателя Богодуховской РГА Рамаза Гамбарашвили, 13 октября на заседании комиссии рассмотрят вопросы дальнейшего приема пациентов в больнице.