Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Харьковский художник Никита Титов создал эскиз монеты, а Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "ПЕРЕДОВАЯ". Она посвящена медикам и военным, а в их героических образах - и представителям других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм.Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая совместные усилия можно победить.Тираж 45000. Номинал - 5 гривен. Введена в обращение с 12 октября 2020 года», сказано в сообщении канала.