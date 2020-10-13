Заместителя начальника штаба одной из воинских частей Харьковской области, майора Вооруженных Сил Украины, разоблачили в получении взятки.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, майор вымогал и получил 15 тысяч гривен неправомерной выгоды за продление контракта и обещание уладить вопрос с назначением на должность военнослужащего.На прошлой неделе замначальника штаба задержали. В его кабинете правоохранители изъяли 15 тысяч гривен, полученные в качестве взятки.За вымогательство и получение взятки майору ВСУ может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.