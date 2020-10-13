Если раскалывается голова, немеют руки, бешено стучит сердце, перед глазами назойливо снуют мушки и зашкаливает давление – не исключено, что «пожаловал» гипертонический криз. Как не дать шанса кризу и его коварным спутникам – инфаркту, инсульту?

Почему зашкаливает давление?

Когда нужно снижать давление

Что делать в ожидании врача

Когда опасно сильно снижать давление

Что предпринять для профилактики

Главный признак гипертонического криза – резкое (в течение примерно получаса) повышение артериального давления, которое сопровождается изменениями со стороны так называемых органов-мишеней: сердца, мозга, почек, глаз. Эти органы страдают в результате повышения артериального давления. При гипертоническом кризе наблюдаются головокружение, тошнота, рвота, шаткость походки, мелькание мушек перед глазами или изменения со стороны сердца с нарушениями ритма, сердцебиением или болью в области сердца.Гипертонический криз – это взлет давления. Цифры могут быть очень высокими, но конкретной планки нет. У каждого свои кризисные рубежи и зависят они в основном от привычного для конкретного человека давления. По словам кардиологов, у гипотоника гипертонический криз может случиться даже при давлении 160. А вот у гипертоника, для которого давление под 180 – дело обычное, он может грянуть при показателе, например, 260.Несмотря на то что он не вписывается в цифровые «стандарты», кризом условно можно считать резкое повышение верхнего, систолического давления на 40 мм рт ст, а нижнего, диастолического – на 20.Гипертонический криз может возникнуть по разным причинам. Спровоцировать его может сильное потрясение, затяжная бессонница, неадекватные физические нагрузки, алкогольные возлияния, резкая перемена погоды, магнитные бури.По словам терапевтов, при вторичной гипертензии, если она вызвана патологией надпочечников, гипертонический криз может быть вызван любой ситуацией, при которой повышается внутрибрюшное давление. Например, после еды или смеха, после наклонов или пальпации живота врачом. Это особая категория больных, у которых криз может быть спровоцирован очень безобидными, на первый взгляд, причинами.Если уберечься все-таки не удалось – давление взмыло ввысь, а за ним последовали все кризовые симптомы, – от грозных цифр нужно срочно избавляться.Условно выделяют два класса гипертонических кризов: осложненный и неосложненный. Осложненные гипертензивные кризы чрезвычайно опасны, потому что могут привести к инсульту или инфаркту, к разрыву аорты, к отеку легких. Такие кризы могут вызвать кровотечения, острую недостаточность почек. В этой ситуации помощь должна быть очень быстрой, в случае осложненного криза главная задача – как можно быстрее снизить давление. Промедление грозит осложнениями. Нужно немедленно проводить терапию, которая обеспечит снижение давления буквально через 15 минут. В течение часа нужно привести давление в норму.Больного нужно уложить в постель, создав ему полный физический и душевный покой. Чем меньше раздражителей, тем лучше, поэтому по возможности человека нужно оградить от громких звуков и яркого света. Однако кардинально это вряд ли что-то изменит, даже в щадящих условиях можно запросто долежаться до инсульта, поэтому при первых же признаках гипертонического криза важно немедленно вызвать скорую помощь, а в ожидании врача сделать все возможное для снижения давления.Сначала нужно принять препараты быстрого действия. Можно начать с нитроглицерина (в таблетках или в виде ингаляций), если нет непереносимости к этому препарату. Нитроглицерин снижает давление буквально за несколько минут. Он будет работать примерно в течение десяти минут. Параллельно нужно принимать другие препараты, снижающие давление – к примеру, мочегонные.Но все перечисленные меры – лишь попытка самостоятельной коррекции давления в ожидании врача. В подобной ситуации нельзя полагаться на самолечение. Иначе не избежать беды, предупреждают специалисты.Больным с осложненным гипертоническим кризом (когда наблюдается тошнота, рвота) часто требуется не только срочная госпитализация, но даже реанимация.Если криз сопровождается головной болью, болью в сердце, тошнотой, рвотой, судорогами, дрожанием рук, частым мочеиспусканием – это повод для вызова скорой помощи, иначе дело может обернуться инсультом или инфарктом, предостерегают медики.В ожидании скорой стоит прислушаться к изменениям в своем организме. Если во время криза кружится голова, перед глазами появляются мушки, ощущается онемение, заторможенность или нарушение речи, походка становится шаткой, нарушается зрение – это предвестники инсульта, а то и сам инсульт. В таких случаях нельзя сильно снижать давление. Такая мозговая, неврологическая симптоматика может быть проявлением повреждения мозга, и давление нельзя снижать ниже 160/100. Это чревато нарушением питания мозга и усугублением состояния. Резкое снижение давления у больных с ишемическим инсультом грозит увеличением зоны повреждения мозга.Вопреки расхожему мнению, гипертонический криз – вовсе не удел пожилых людей. Такая беда может случиться в любом возрасте. Существуют вторичные артериальные гипертензии, которые могут наблюдаться и у детей. Чтобы избежать встречи с гипертоническим кризом, кардиологи советуют гипертоникам регулярно принимать препараты, которые предупреждают повышение давления. Вылечить гипертоническую болезнь невозможно, но нормальное качество жизни можно поддерживать при помощи препаратов. К сожалению, многие полагаются на авось. Это может стоить жизни, предупреждают врачи.