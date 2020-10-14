Безосновательный прием антибиотиков у пациентов с коронавирусной болезнью может навредить дальнейшему лечению.Выписывая пациентам антибиотики при температуре 37,5°С, врачи подвергают их опасности, так как у больных вырабатывается антибиотикорезистентность, то есть устойчивость возбудителей инфекции к действию препаратов, предупреждает министр охраны здоровья Максим Степанов.
В дальнейшем, как считает министр, когда человеку действительно понадобятся антибиотики, их действие будет гораздо слабее или совсем неэффективно.
Максим Степанов также призвал врачей соблюдать соответствующие стандарты и протоколы лечения Covid-19.