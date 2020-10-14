Безосновательный прием антибиотиков у пациентов с коронавирусной болезнью может навредить дальнейшему лечению.

Выписывая пациентам антибиотики при температуре 37,5°С, врачи подвергают их опасности, так как у больных вырабатывается антибиотикорезистентность, то есть устойчивость возбудителей инфекции к действию препаратов, предупреждает министр охраны здоровья Максим Степанов.В дальнейшем, как считает министр, когда человеку действительно понадобятся антибиотики, их действие будет гораздо слабее или совсем неэффективно.Максим Степанов также призвал врачей соблюдать соответствующие стандарты и протоколы лечения Covid-19.