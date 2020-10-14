Наверняка практически каждый при покупке новой обуви хоть раз ошибался с размером. Как же сделать правильный выбор, чтобы демисезонные ботинки не давили и не болтались на ноге?

Большинство людей понимает, что обувь не должна быть мала. Если в течение длительного времени носить обувь, которая жмет, это может привести к серьезной деформации стопы, возникновению болезненной косточки Hallux Valgus и молоткообразным пальцам. Сильно сжатые пальцы стопы могут нарушать кровообращение в ногах.Однако далеко не все знают, что происходит, если обувь велика. В этом случае нарушается перекатное движение стопы, перед пальцами в мыске обуви остается еще немного места, которое пальцы не могут контролировать, и при ходьбе стопа ударяется о пол более жестко, чем это должно происходить при плавном перекатном движении. Нагрузка на суставы увеличивается, и со временем плюсну будет «сводить».Как же подобрать правильный размер? У многих людей стопы имеют разную длину, поэтому при покупке ориентируйтесь на ту стопу, которая длиннее. Если в модели, которая вам понравилась, нет половинных размеров и приходится брать обувь чуть больше, чем надо, можно воспользоваться стелькой или полустелькой для подгонки по размеру. Если обувь по размеру вам подходит, но тем не менее жмет – ни в коем случае не берите на размер больше. Поищите лучше другую модель. На самом деле стопа – трехмерная, а указанный размер говорит только о длине обуви.Следующее, на что надо обратить внимание, – полнота. Понятие «полнота» не надо путать с шириной обуви. Полнота определяется обхватом в пучках, т.е. объемом стопы в самой ее широкой части. Так называемая пучковая линия проходит вокруг стопы по выступающим косточкам большого пальца и мизинца. Кроме того, надо учитывать еще подъем стопы. На основе этих параметров и рассчитывается полнота обуви. Международно признанным является полнота от Е до I. Наиболее распространенными являются F, G и H. F – для достаточно худых ног, F1/2, G – для средних, от G1/2, H и больше –для полных ног. В магазинах с широким ассортиментом обычно представлена обувь во всех вариантах полноты. Спрашивайте у продавца.Если вы правильно выбрали полноту, то обувь плотно сидит по пучковой линии, но не жмет. При слишком большой полноте стопа проскальзывает вперед, а пятка «выезжает» из задника обуви. В этом случае стопа «болтается» внутри, при каждом шаге пальцы непроизвольно пытаются «удержаться» внутри, что ведет к их перенапряжению и как результат – спазмам. Если же полнота слишком маленькая – пальцы и плюсна при каждом шаге сжимаются, увеличенная нагрузка вызывает не только характерные боли, но и уже описанную выше деформацию стопы. Кроме того, при слишком маленькой полноте обувь быстро растаптывается. Кроме того, это плохо сказывается на суставах пальцев, так как они находятся в спрессованном состоянии.Отправляясь за обувью, имейте в виду: утром стопа у человека, как правило, меньше по размеру, а к вечеру она увеличивается. Никогда не примеряйте обувь только сидя: при ходьбе ступни удлиняются. Поэтому обязательно пройдитесь в обуви. Никогда не покупайте обувь в спешке: походите в новой обуви по магазину несколько минут.